Bayer Leverkusen thront weiter ungeschlagen an der Tabellenspitze der Fussball-Bundesliga. Mit einem 4:0-Erfolg gegen das neue Schlusslicht Union Berlin stellte das Team mit Granit Xhaka den Start-Rekord von Bayern München aus der Saison 2015/16 ein und führt die Tabelle mit 31 von 33 möglichen Punkten vor den Bayern (29) an.

Ein Geniestreich von Alejandro Grimaldo (23.) läutete das Skore ein. Der Spanier zirkelte den Ball von ausserhalb des Strafraums ins entfernte Eck. Odilon Kossounou (57.), Jonathan Tah (73.) und Nathan Tella (83.) stellten den siebten Liga-Sieg in Serie für die Werkself sicher.

Union neu Schlusslicht

Für Urs Fischer sieht es nach 13 Nullern aus den letzten 14 Pflichtspielen und der neunten Liga-Niederlage am Stück immer düsterer aus. Nach dem steilen Aufstieg aus der 2. Liga in die Champions League liegt die Mannschaft des Schweizer Trainers in der Tabelle nun an letzter Stelle.

Nach einer so langen Niederlagenserie hat in der Bundesliga-Historie erst ein Klub noch den Klassenerhalt geschafft (VfB Stuttgart 2013/14).