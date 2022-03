Wenn es am Sonntag zum Stadtduell in Manchester kommt, kann United fast nur verlieren.

Legende: Cristiano Ronaldo Der Portugiese befindet sich nach nur 1 Tor in 9 Partien im 2022 in einer Minikrise. Keystone

Stadtrivalen mögen sich nicht. Das ist auch in Manchester nicht anders, wo am Sonntag City und United um 17:30 Uhr aufeinandertreffen. Doch noch weniger mag man bei den «Red Devils» den FC Liverpool. Und genau das bringt das Team von Trainer Ralf Rangnick in die Zwickmühle.

Zwar liegt ManUnited in der Tabelle derzeit auf dem 4. Platz, der zur Teilnahme für die Champions League berechtigen würde. Doch mit Arsenal und Tottenham lauern zwei Londoner Klubs nur knapp dahinter – beide haben zudem noch 3 bzw. 2 Spiele weniger auf dem Konto. Klar also, dass jeder Punkt benötigt wird.

00:26 Video Guardiola: «Rangnick ist der Vater des Gegenpressings» (engl.) Aus Sport-Clip vom 06.03.2022. abspielen

Gewinnt United am Sonntag jedoch bei City, hilft man so womöglich dem Erzrivalen Liverpool im Titelkampf. Die «Reds» würden so nach Verlustpunkten zum Leader aufschliessen. Und auch wenn das Liga-Abschneiden in den letzten Jahren klar für die «Skyblues» spricht, hat man mit United so seine liebe Mühe.

Die letzten 3 Duelle im Etihad-Stadion gingen allesamt an die Gäste aus dem Westen der Stadt.

4 Siege in Folge vom Lokalrivalen gab es für United seit knapp 22 Jahren nicht mehr.