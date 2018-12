ManUnited startet gegen Southampton eine Aufholjagd, verpasst aber den Sieg.

ManCity baut die Tabellenführung dank einem 3:1 gegen Bournemouth aus.

Fabian Schär kassiert mit Newcastle gegen West Ham eine 0:3-Pleite.

Die «Red Devils» kommen einfach nicht vom Fleck. Beim 2:2 in Southampton blieb ManUnited zum 3. Mal in Serie in der Premier League sieglos. Immerhin: Die Mourinho-Elf zeigte Moral und kam nach einem 0:2-Rückstand durch Tore von Romelu Lukaku (33.) und Ander Herrera (39.) zurück.

Besser lief es Erzrivale ManCity. Die «Citizens» feierten beim 3:1-Erfolg gegen Bournemouth den 12. Saisonsieg im 14. Spiel. Raheem Sterling (57.) und Ilkay Gündogan (79.) sorgten mit ihren Treffern in Halbzeit 2 für den Unterschied. Der Vorsprung des Leaders auf Liverpool beträgt neu vorübergehend 5 Punkte.

Legende: Es schlägt ein Raheem Sterling verwertet einen Abpraller zum 2:1. Getty Images

Newcastles Euphorie verblasst

Nach zuletzt 3 Siegen in Serie wurde Newcastle auf den Boden der Realität zurückgeholt. Zweimal Chicharito und einmal Felipe Anderson sorgten für den 3:0-Sieg von West Ham. Fabian Schär spielte bei Newcastle durch und wurde verwarnt.

Einen Dämpfer setzte es auch für Florent Hadergjonaj ab. Sein Huddersfield unterlag Brighton mit 1:2.