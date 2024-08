Legende: Erfolgreiches Offensiv-Trio Mohamed Salah bejubelt seinen Treffer mit Diogo Jota (l.) und Luis Diaz (r.). Imago/PA Images

Ipswich Town – Liverpool 0:2

22 Jahre ist es her seit an der altehrwürdigen Portman Road in Ipswich letztmals Premier-League-Fussball gespielt wurde. Damals verabschiedeten sich die «Tractor Boys» mit einem 0:5 bei Liverpool. So hiess der Gegner auch bei der Rückkehr in die höchste englische Spielklasse nach 2 Aufstiegen in Serie. Dabei hielt der Aussenseiter gegen das ambitionierte Liverpool zunächst gut dagegen. Nach einer ausgeglichenen 1. Halbzeit drehten die «Reds» von Neo-Trainer Arne Slot aber auf. Diogo Jota (60.) und Mohamed Salah (65.) sorgten für einen letztlich souveränen Sieg des Meister-Aspiranten.