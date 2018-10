10. Ligaspiel, 10. Sieg und 5 verschiedene Torschützen: Paris Saint-Germain bleibt in der französischen Ligue 1 ohne Punktverlust. Gegen Amiens setzt sich der Meister 5:0 durch.

In Abwesenheit von Neymar und weiterer Stammkräfte wie Thiago Silva und Thomas Meunier zauberte das Starensemble vorab in den letzten Minuten, als Julian Draxler, Kylian Mbappé und der 19-jährige Moussa Diaby nach einem schönen Solo von 2:0 auf 5:0 erhöhten.

Neymar äusserte sich via Instagram zu den Gerüchten, wonach er zurück zu Barcelona wechseln würde. Er tat dies auf seine ganz eigene Art und Weise:

Monaco auch unter Henry ohne Erfolg

Monacos neuer Coach Thierry Henry ist am Samstag mit einer 1:2-Niederlage in Strassburg ins Trainermetier gestartet. Der Senegalese Seydou Sy, eigentlich die Nummer 3 in der Hierarchie der monegassischen Goalies hinter den verletzten Danijel Subasic und Diego Benaglio, kassierte die Gegentreffer in der 17. und 85. Minute. Monaco belegt mit nur 6 Punkten den vorletzten Tabellenplatz.