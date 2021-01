Dortmund lässt gegen Mainz zahlreiche Chancen aus, Marco Reus verschiesst einen Penalty. Die Partie endet 1:1.

Beim 2:2 gegen Leipzig trifft Renato Steffen für Wolfsburg schon wieder.

Im Abendspiel gleicht Stuttgart gegen Mönchengladbach kurz vor Schluss zum 2:2 aus.

Dortmund bekundete gegen den Tabellenletzten Mainz grosse Mühe. Zahlreiche Chancen blieben bereits in der 1. Halbzeit ungenutzt, Mainz-Keeper Robin Zentner schwang sich in mehreren Szenen zu Glanzparaden auf.

So ging nach der Pause der Gast mit 1:0 in Führung. Roman Bürki war beim strammen Distanzschuss von Levin Öztunali mit den Fingerspitzen dran, musste den Ball aber passieren lassen (57. Minute).

Dank Thomas Meunier schnupperte der BVB doch noch am Sieg. Der Belgier glich in der 73. Minute aus und wurde nur eine Minute später im Strafraum gefällt. Marco Reus schoss den fälligen Penalty aber daneben (76.). Manuel Akanji sass bei Dortmund auf der Bank und wurde in der Pause eingewechselt. Mainz holte nach drei Niederlagen wieder einmal einen Punkt.

Steffen mit 3. Saisontor

Leipzig verpasste es beim 2:2 in Wolfsburg, zumindest für eine Nacht wieder die Tabellenspitze zu übernehmen. Nach der frühen Führung der Gäste durch Nordi Mukiele drehte Wolfsburg das Spiel. Wout Weghorst per Kopf und Renato Steffen mit einem abgefälschten Schuss aus der Distanz waren erfolgreich. Es war der 3. Saisontreffer für den Schweizer Nationalspieler, der bereits vor Wochenfrist gegen Union Berlin getroffen hatte.

Willi Orban, bei Steffens Treffer noch Pechvogel, sicherte Leipzig in der 54. Minute zumindest den einen Punkt. Mit einem Sieg gegen Freiburg am Sonntag könnte Bayern den Vorsprung an der Tabellenspitze auf 4 Punkte ausbauen.

Zwei Nullnummern

Erst in der 84. Minute brachte Verteidiger Theodor Gebre Selassie Bremen gegen Augsburg (bis 74. mit Ruben Vargas) auf die Siegesstrasse. Der erst 21-jährige Felix Agu stellte nur wenig später mit seinem ersten Bundesliga-Treffer den 2:0-Endstand her. Bremen vergrössert seinen Vorsprung auf den Relegationsplatz damit auf 6 Punkte.

Die anderen Nachmittagspartien boten Magerkost. Bei Hoffenheim - Bielefeld (bis 58. mit Cédric Brunner) sowie Köln - Hertha fielen keine Treffer.