Sterling rettet City, Cutrone die AC Milan

Manchester City hat in der Premier League den 18. Sieg in Serie gefeiert. Im italienischen Cup gewann Milan das Derby gegen Inter.

Premier League: City, wer sonst?

Manchester City dominierte gegen Newcastle die Partie klar, doch nur Raheem Sterling gelang es nach einem Traumpass von Kevin De Bruyne, Rob Elliot im Tor der Gastgeber zu bezwingen (31.). Zahlreiche weitere Chancen liessen die Guardiola-Schützlinge aus.

Es war der 18. Sieg in der Meisterschaft in Folge. Nun müssen die «Skyblues» an Silvester noch Crystal Palace bezwingen, um Bayern Münchens Siegrekord aus den europäischen Ligen aus dem Jahr 2014 einzustellen. Mit 15 Punkten Vorsprung auf das zweitklassierte Manchester United dürfte «City» der Titel kaum mehr zu nehmen sein.

Coppa Italia: «Falscher» Donnarumma im Tor

Die AC Milan gewann mit Ricardo Rodriguez das Prestige-Derby im Cup-Viertelfinal gegen Inter mit 1:0 nach Verlängerung. Das Tor gelang dem eingewechselten 19-jährigen Patrick Cutrone in der 104. Minute.

Milans Trainer Gennaro Gattuso setzte im Tor auf Antonio Donnarumma, den älteren Bruder des zuletzt umstrittenen 18-jährigen Gianluigi Donnarumma.