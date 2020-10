Der Gladbacher könnte nach seiner Verletzung am Samstag auf den Rasen zurückkehren.

Legende: Wird zurück erwartet Breel Embolo. imago images

Breel Embolo hatte sich Anfang September im Nations-League-Spiel der Schweiz gegen Deutschland (1:1) eine Sprunggelenksverletzung zugezogen. Seit Dienstag befindet er sich bei Mönchengladbach wieder im Training und könnte am Samstag im Derby gegen Köln sein Comeback geben.

An die Kölner hat Embolo gute Erinnerungen. Beim 2:1-Sieg im März erzielte der 23-Jährige das 1:0 und stand am Ursprung des Eigentors zum 2:0. Bei der Borussia, die mit nur einem Punkt aus 2 Spielen zäh in die Spielzeit gestartet ist, wird Embolos Rückkehr dringend erwartet.

Trainer Rose bleibt vorsichtig

Von Anfang an wird er am Samstag aber definitiv nicht spielen. «Wir würden ihn gerne dabei haben, müssen aber noch vorsichtig sein», sagte Gladbach-Coach Marco Rose.

In Bezug auf eine Nominierung Embolos für das Länderspiel der Schweiz gegen Kroatien (7. 10.) gibt sich der Trainer kritisch: «Wir selbst wissen noch gar nicht, ob wir ihn überhaupt am Wochenende in irgendeiner Form bringen». Eine Reise zur Nati mache deshalb wenig Sinn. Die Borussia stehe derzeit im Austausch mit dem Schweizer Verband.