Real Madrid hat seine lauthals angekündigte 150-Millionen-Euro-Offerte für den Argentinier Julian Alvarez von Stadtrivale Atletico abgegeben – und ist gescheitert.

Legende: Gehört zu den begehrtesten Stürmern Julian Alvarez. IMAGO / Guillermo Martinez

Wie die kriselnden «Königlichen» mitteilten, habe Atletico dem spanischen Rekordmeister für das Angebot gedankt, unter Verweis auf die Ausstiegsklausel des Torjägers aber abgelehnt.

Alvarez, der auch von Barcelona und Arsenal umworben wird, kann den Verein für die festgeschriebene Ablösesumme von 500 Millionen verlassen. Der Weltmeister von Katar besitzt noch einen Vertrag bis Sommer 2030. In der vergangenen Saison erzielte der 26-Jährige in 49 Spielen 20 Treffer und legte neun weitere vor.

Mourinho vor Rückkehr Box aufklappen Box zuklappen Am Dienstag gaben die «Königlichen» auch die Trennung von Coach Alvaro Arboloa offiziell bekannt. Nun scheint der Weg für eine Rückkehr von Jose Mourinho frei.

Atletico reagierte mit Spott. «Da wir nun ein gutes Verhältnis zu eurem neuen Präsidenten haben, hört doch bitte auf, Spieler aus unserer Akademie zu stehlen. Vielen Dank», schrieben die «Colchoneros» bei X.

Der wiedergewählte Real-Präsident Florentino Perez hatte immer wieder damit für sich geworben, ein Angebot über 150 Millionen Euro für die Verpflichtung eines Stammspielers eines Champions-League-Klubs abgeben zu wollen.