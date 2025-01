Per E-Mail teilen

Legende: Er bleibt die nächsten neuneinhalb Jahre bei den «Citizens» Stürmerstar Erling Haaland. Keystone/IAN HODGSON

Erling Haaland bleibt Manchester City treu – und dies gleich bis 2034. Der norwegische Stürmer verlängerte seinen Vertrag bei den «Citizens» vorzeitig, sein bisheriges Arbeitspapier hätte ihn bis 2027 an den englischen Champion gebunden. «Sorry, ich bin hier, um zu bleiben», sagte Haaland in einem an die Abwehrspieler der gegnerischen Mannschaften gerichteten Video.

Durch die Verlängerung erhält der norwegische Nationalspieler demnach verbesserte finanzielle Konditionen, zu genauen Zahlen ist jedoch noch nichts bekannt. Laut «The Athletic» wurden alle Ausstiegsklauseln aus dem bisherigen Vertrag gestrichen. Das Arbeitspapier soll eines der lukrativsten der Sportgeschichte sein.

111 Tore in 126 Spielen

Der Topstürmer war im Sommer 2022 für rund 60 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach England gewechselt. Unter Teammanager Pep Guardiola gewann Haaland mit ManCity 2023 das Triple aus Meisterschaft, FA Cup und Champions League. In 126 Spielen für City erzielte Haaland 111 Treffer und sorgte in der kurzen Zeit für zahlreiche Rekorde.