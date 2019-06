Rekord-Champion Uruguay ist stark in die Copa America gestartet. Angeführt von den beiden Superstars Luis Suarez und Edinson Cavani gewann die «Celeste» gegen Aussenseiter Ecuador mit 4:0. Cavani (33.) und Suarez (44.) steuerten jeweils einen Treffer bei.

Zu diesem Zeitpunkt war Ecuador bereits dezimiert, nachdem Jose Quinteros früh Rot gesehen hatte (24.). Die Führung hatte Nicolas Lodeiro in der 6. Minute erzielt. In der Schlussphase unterlief Arturo Mina ein Eigentor. Uruguay, 15-maliger Südamerika-Meister, setzte sich in der Gruppe C mit Titelverteidiger Chile erst einmal an die Spitze.

Katar kommt zu einem Punkt

Paraguay verspielte in der Gruppe B dagegen einen sicher geglaubten Sieg gegen Aussenseiter Katar und kam in Rio de Janeiro trotz 2:0-Führung nicht über ein 2:2 gegen die Gast-Teilnehmer vom Persischen Golf hinaus.

Im gähnend leeren Maracana trafen der 36-jährige Oscar Cardozo (4.) und der Ex-Basler Derlis Gonzalez (56.) für Paraguay. Almoez Ali (68.) und Boualem Khoukhi (77.) sicherten dem WM-Gastgeber von 2022 aber noch einen Punkt.