«Thomas Tuchel hatte es in München nie leicht. Sowohl die negative Berichterstattung über ihn als auch die Personalsituation bei den verletzungsgeplagten Münchnern hielten den Champions-League-Sieger nicht davon ab, seine Mannschaft in den Halbfinal der Champions League zu führen», hiess es in der Begründung der Initiatoren. Die Petition war am Montag unter dem Titel «Wir wollen Thomas Tuchel und keinen Rangnick» gestartet worden.

Der Verein und Tuchel hatten im Februar verkündet, nach der Saison getrennte Wege zu gehen. Als Favorit auf den Trainerposten gilt nach den Absagen von Xabi Alonso und Julian Nagelsmann derzeit Ralf Rangnick. Man hätte zwar vor den möglichen Nachfolge-Kandidaten wie Unai Emery oder Rangnick Respekt, jedoch könnten «diese Trainer Tuchel nicht das Wasser reichen», teilten die Starter der Petition mit.