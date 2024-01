Das Madrider Stadtderby steigt innert weniger als einem Monat 3 Mal. Es steht einiges auf dem Spiel, schon am Mittwoch.

Real Madrid vs. Atletico: Eine feurige Trilogie in nur 26 Tagen

Legende: Es dürfte ruppig zu und her gehen In den Duellen zwischen Real und Atletico Madrid ist jeweils viel Feuer drin. Reuters/Isabel Infantes

Die Rivalität zwischen Real Madrid und Barcelona mag in Spanien die grösste sein. Nicht weit dahinter folgt jedoch jene zwischen Real und Stadtrivale Atletico. Entsprechend geht es meist ziemlich aggressiv zu und her, wenn sich die «Königlichen» und die «Colchoneros» über den Weg laufen.

3 Duelle in 3 Wettbewerben

Genau dies ist in den nächsten 26 Tagen gleich 3 Mal der Fall. Am Mittwoch duellieren sich die beiden grossen Madrider Klubs im saudi-arabischen Riad um einen Platz im Final des spanischen Supercups (im 2. Halbfinal trifft Barcelona am Donnerstag auf Osasuna).

Bereits am 18. Januar empfängt Atletico Stadtrivale Real zum Achtelfinal in der Copa del Rey. Den Abschluss der «Blitz-Derby-Trilogie» bildet das Liga-Aufeinandertreffen im Bernabeu am 4. Februar.

Einzige Saisonniederlage von Real gegen Atletico

Verstecken muss sich Atletico keineswegs. Die «Rojiblancos» sind noch immer das einzige Team, das Real Madrid in dieser Saison bezwingen konnte. Im Hinrunden-Spiel der Meisterschaft setzte sich die Simeone-Equipe zuhause 3:1 durch.