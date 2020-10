Bayern München revanchierte sich für die Supercup-Niederlage im Vorjahr (0:2) an Erzrivale BVB und feierte in der heimischen Allianz-Arena den 8. Wettbewerbs-Triumph. Die Entscheidung fiel in der 82. Minute:

Dortmunds Thomas Delaney vertändelt am Mittelkreis den Ball. Joshua Kimmich reagiert blitzschnell, schickt Robert Lewandowski auf den rechten Flügel und sprintet sogleich ins Zentrum, wo er die Kugel im 2. Versuch fallend mit der Hacke über BVB-Goalie Marwin Hitz befördert.

Legende: Der Jubel des Matchwinners Joshua Kimmich (3.v.l.) schiesst Bayern zum 5. Titel des Jahres. Keystone

Es ist ein Sieg, der sich zu Beginn abgezeichnet hatte: Fast eine Halbzeit lang hatte Bayern alles im Griff. 2:0 führten die Münchner – Corentin Tolisso (18.) und Thomas Müller (32.) trugen sich in die Torschützenliste ein. Hitz war chancenlos. Seine Vordermänner standen jedoch komplett neben den Schuhen.

Pavard-Patzer bringt BVB zurück

Es benötigte ein Geschenk des Gegners, um die Dortmunder aus dem Tiefschlaf zu holen. Benjamin Pavard war es, der sich einen kapitalen Fehlpass im Aufbauspiel leistete. Und dann gings schnurstracks: Erling Haaland legte für Julian Brandt auf. Ein Schuss wie ein Strich, 1:2 (39.).

Schiedsrichterin Steinhaus hört auf Für Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus war der Supercup das letzte Spiel ihrer Karriere. Die 41-Jährige wird die Pfeife nach der Partie an den Nagel hängen. Sie ist die erste Frau, die im deutschen Profifussball Spiele der Männer leitete.

Nach der Pause hielt Schwarzgelb die Kadenz hoch. In der 47. Minute versemmelte Thomas Meunier alleine vor Manuel Neuer. Dortmund-Trainer Lucien Favre traute seinen Augen nicht und schimpfte wie ein Rohrspatz.

Titelhamster Bayern

Später machte es Haaland besser. Der 20-Jährige versorgte einen von Manuel Akanji erkämpften Ball staubtrocken im Neuer-Kasten (55.). Es war der 19. Treffer im 22. Pflichtspiel des Norwegers, der in der 59. Minute gar das 3:2 auf dem Fuss hatte. Neuer vereitelte die hochkarätige Chance, verhinderte den Nackenschlag – und ebnete damit letztlich den Weg zum 5. Bayern-Titel in diesem Jahr.

Die Supercup-Trophäe nimmt Platz im Schrank neben jenen der Meisterschaft, des DFB-Pokals, der Champions League und des Uefa-Supercups.