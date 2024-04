Per E-Mail teilen

Legende: Streckte seinen Gegenspieler nieder Cristiano Ronaldo. Reuters/Stringer TPX

Beim Stand von 0:2 im Super-Cup-Halbfinal seines Klubs Al-Nassr FC gegen Al-Hilal in Abu Dhabi brannten dem 39-Jährigen kurz vor Schluss die Sicherungen durch. Erst attackierte Ronaldo seinen Gegenspieler Ali Al-Bulaihi in der 86. Minute mit dem Ellbogen und brachte ihn mit zwei Stössen zu Boden. Al-Bulaihi hatte zuvor versucht, den Portugiesen an einem schnellen Einwurf zu hindern.

Als «CR7» dann von Mohammed Khaled Al-Hoaish die rote Karte sah – die zwölfte in seiner schillernden Karriere –, bedrohte er den Schiedsrichter. Auf Videobildern ist zu sehen, wie Ronaldo im Rücken von Al-Hoaish die Faust ballt und einen Schlag simuliert. Bei seinem Abgang applaudierte Ronaldo dann höhnisch und streckte den Daumen nach oben. Al-Nassr verlor den Halbfinal übrigens mit 1:2.

Nicht der erste Ausrutscher

Schon vor wenigen Wochen hatte der Al-Nassr-Captain für Schlagzeilen gesorgt. Nach einer obszönen Geste gegen Anhänger von Al-Shabab war der fünfmalige Weltfussballer Ronaldo für ein Spiel gesperrt worden.