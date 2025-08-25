Der 16-jährige Rio Ngumoha trifft in der Premier League gegen ein dezimiertes Newcastle tief in der Nachspielzeit zum 3:2-Sieg für Liverpool.

Legende: Der Beginn einer grossen Karriere? Rio Ngumoha avanciert in der letzten Minute zum gefeierten Mann für Liverpool. Imago Images/Shutterstock

Als William Osula in der 88. Minute zum 2:2 ausgleichen konnte, drohte der St. James’ Park in Newcastle überzukochen. Die «Magpies» machten gegen das vermeintlich übermächtige Liverpool in Unterzahl einen 0:2-Rückstand wett, nachdem Anthony Gordon beim Stand von 0:1 kurz vor der Pause nach einem groben Foul des Feldes verwiesen worden war.

Ngumoha kam, sah und traf

Doch das Happy End für den Underdog blieb aus. Aufgrund vieler Unterbrüche gab es in der 2. Halbzeit 11 Minuten Nachspielzeit. Obschon es tatsächlich das Heimteam gewesen war, welches auch in der «Verlängerung» mehr Spielanteile hatte, war es Liverpool, das zuletzt lachte. Eine hübsche Kombination in der 100. Minute veredelte der kurz zuvor eingewechselte Rio Ngumoha – ein 16-Jähriger! – zum 3:2.

Fabian Schär stand erneut in der Startelf Newcastles und setzte sich auch offensiv wiederholt in Szene. In der Schlussphase musste der Schweizer wegen einer Kopfverletzung raus. Während Newcastle auf einem Punkt sitzen bleibt, war es für Liverpool der 2. Sieg im 2. Spiel.

Premier League