Seferovic schon wieder in Torlaune – Benassi vergibt kläglich

Es scheint, als würde Haris Seferovic in der Vorbereitung auf die neue Saison nahtlos da anknüpfen, wo er in der letzten Spielzeit aufgehört hat: beim Toreschiessen am Laufmeter.

Legende: Hat in der Sommerpause nichts verlernt Haris Seferovic trifft munter weiter. imago images

Wie zahlreiche andere Topklubs nimmt auch Seferovics Benfica am International Champions Cup teil. Im 2. Spiel feierten die Portugiesen beim 2:1 gegen die AC Fiorentina in Harrison, New Jersey, den 2. Sieg. Und wie beim 3:0 zum Auftakt gegen Guadalajara reihte sich der Schweizer Nati-Stürmer unter die Torschützen.

Seferovic mit der frühen Führung

Gegen Florenz traf Seferovic bereits nach 9 Minuten aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Dusan Vlahovic nach einer knappen halben Stunde war es dann Caio Lucas, der in der Nachspielzeit für den Siegtreffer von Benfica besorgt war.

Kurz nach der Pause hätte Marco Benassi die Partie in eine andere Richtung lenken können. Doch der Mittelfeldspieler von Florenz verpasste die Führung kläglich.