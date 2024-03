Legende: Verlässt das Schweizer Nati-Camp vorzeitig Gregor Kobel, will nichts riskieren. Freshfocus/Toto Marti

Gregor Kobel verlässt das Camp des Nationalteams im spanischen La Manga wieder. Der angeschlagene Goalie von Borussia Dortmund soll nach Absprache zwischen Klub und dem SFV keine Risiken eingehen. Der 26-Jährige fehlte in dieser Saison immer wieder verletzt, zuletzt am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt. Zuvor hatte Kobel bereits im Hinspiel gegen Eindhoven passen müssen.

Richtungsweisende Phase

Die Dortmunder treffen nach der Nati-Pause in der Liga auf Bayern München, danach stehen in der Bundesliga nacheinander Stuttgart, Mönchengladbach und Leverkusen auf dem Programm. Zwischendurch steht in der Champions League das Viertelfinal-Duell gegen Atlético Madrid an.

Für Kobel geht damit das Verletzungspech im Nationalteam weiter. Im letzten Jahr hatte er einen Grossteil der EM-Qualifikation aufgrund verschiedener Blessuren verpasst. Er bestritt einzig das Auswärtsspiel gegen Andorra (2:1). Für die Heimspiele gegen Andorra und Kosovo, bei denen weitere Einsätze vorgesehen waren, musste er kurzfristig Forfait geben.