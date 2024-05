Manchester City gastiert am Dienstag bei den «Spurs». Schon ein Unentschieden würde Arsenal in die Karten spielen.

Titelrennen in England

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Wird Tottenham zum Stolperstein? Manuel Akanji kämpft beim 3:3 im letzten Dezember gegen Bryan Gil um den Ball. imago images/Action Plus

Im spannenden Rennen um die englische Meisterschaft ist Arsenal auf Schützenhilfe angewiesen, will es erstmals seit 2004 den Titel holen. Zwar sind die «Gunners» Leader, doch Manchester City hat bei einem Punkt Rückstand noch ein Spiel weniger bestritten. Vor dem letzten Spieltag am Wochenende holt es dieses am Dienstag auswärts gegen Tottenham nach.

Das Team von Mikel Arteta muss also ausgerechnet auf den Londoner Erzrivalen hoffen, damit City noch strauchelt. «Ich werde der grösste Tottenham-Fan aller Zeiten sein», kündigte Kai Havertz an.

01:04 Video Arteta: «Wollen weiter träumen» (engl.) Aus Sport-Clip vom 12.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden.

Tottenham-Fans wollen lieber verlieren

Bei den «Spurs» bleibt die Gegenliebe indes aus, zumindest was die Fans betrifft. In den sozialen Medien kursieren Videos, in denen Anhänger beteuern, vorübergehend die «Citizens» zu unterstützen und auf eine Niederlage ihrer eigentlichen Lieblinge zu hoffen.

Schon ein Unentschieden wie beim spektakulären 3:3 der beiden Teams im Dezember könnte Arsenal helfen: Dank der um drei Treffer besseren Tordifferenz wäre man vor dem Showdown am Sonntag im Vorteil.