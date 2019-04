Lia Wälti hat sich mit Arsenal London den Meistertitel in der englischen Women's Super League gesichert. Nach dem 4:0 am vorletzten Spieltag in Brighton ist den Londonerinnen der 3. Triumph nach 2011 und 2012 nicht mehr zu nehmen. Für die 26-jährige Wälti, die erst zu Saisonbeginn von Potsdam nach England gewechselt war, ist es der erste Titelgewinn im Ausland.