Legende: Gratuliert Saka zu seinem Doppelpack beim 3:2 gegen Liverpool Jürgen Klopp nach dem Premier-League-Spiel im Oktober 2022. Reuters/Action Images

Die 3. Runde des FA Cups hält einen veritablen Leckerbissen bereit: Am Sonntagnachmittag gastiert Premier-League-Leader Liverpool beim Tabellen-4. Arsenal. Es ist das erste Duell der beiden Mannschaften im FA Cup seit fast genau 10 Jahren, als Arsenal auf dem Weg zum Titel Liverpool ausschaltete. Mikel Arteta, seit rund vier Jahren Trainer der «Gunners», stand damals noch auf dem Feld.

Mohamed Salah steht Jürgen Klopp nicht zur Verfügung, er bestreitet mit Ägypten den Afrika Cup. Wataru Endo steht am Asian Cup im Einsatz und Dominik Szoboszlai muss aufgrund einer Oberschenkelblessur passen.

Wünschte ich dir viel Glück, wäre es eine Lüge

Brisantes Nordderby

Zum ersten Mal seit 2016 treffen am Samstag die beiden Traditionsklubs aus dem Norden, Sunderland und Newcastle, aufeinander. Während Newcastle mit neuen Geldquellen nach Grösserem strebt, kämpft sich Sunderland nach dem Absturz in die Drittklassigkeit wieder in Richtung Premier League zurück. Momentan liegen die «Black Cats» auf dem 6. Rang in der Championship (zweithöchste Liga).

01:07 Video Klopp: «Ein Wiederholungsspiel wäre überhaupt nicht hilfreich» (engl.) Aus Sport-Clip vom 05.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 7 Sekunden.