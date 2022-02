Legende: Grosse Erlösung Liverpool-Spieler nach dem entscheidenden Penalty. imago images

England: Liverpool siegt mit 22. Penalty

Der FC Liverpool ist erstmals seit 10 Jahren und zum insgesamt 9. Mal der Gewinner des englischen Ligacups. Der Final zwischen den «Reds» und Chelsea im Londoner Wembley stand nach Verlängerung 0:0. Im Penaltyschiessen trafen die ersten insgesamt 21 Schützen allesamt. Als 22. scheiterte schliesslich Chelseas Goalie Kepa. Damit bescherte der Torhüter der «Blues» Jürgen Klopp den Triumph im Trainerduell über seinen deutschen Landsmann Thomas Tuchel.

Italien: Napoli löst Milan an der Spitze ab

Es war ein Wechselbad der Gefühle, das Napoli beim Gastspiel in der Hauptstadt erlebte. Nachdem der scheidende Lorenzo Insigne die Süditaliener in der 62. Minute in Führung geschossen hatte, schien Lazios Pedro (88.) Napolis Sprung an die Tabellenspitze in vorletzter Minute zu verhindern. Doch die Neapolitaner zeigten sich vom späten Ausgleich unbekümmert und stellten in der 94. Minute dank Fabian Ruiz noch auf 2:1. Dank des sehenswerten «Lucky Punch» zieren die Süditaliener neu die Tabellenspitze der Serie A – punktgleich mit dem Rivalen Milan.