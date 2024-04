Mit einem Sieg am 33. Spieltag kann Inter vorzeitig alles klarmachen. Gegner ist am Montag ausgerechnet Stadtrivale Milan.

Legende: In der Vorrunde war es eine klare Sache Yann Sommer und Inter Mailand entschieden das erste «Derby della Madonnina» der Saison mit 5:1 für sich. Imago Images/IPA Sport/Tiziano Ballabio

Längst lautet die Frage nicht mehr ob, sondern viel mehr wann Inter Mailand den «Scudetto» für den Gewinn der Serie A unter Dach und Fach bringt. Vor der 33. Runde beträgt der Vorsprung der «Nerazzurri» auf den ersten Verfolger satte 14 Punkte. Und genau dieser erste Verfolger – es ist die AC Milan – steht Inter am Montag gegenüber.

Milan droht Horror-Szenario

Die Ausgangslage ist somit klar: Entscheidet Inter das «Derby della Madonnina» gegen seinen Stadtrivalen «auswärts» im San Siro für sich, ist der 20. Meistertitel in trockenen Tüchern. Ein Szenario, dass die AC Milan auf alle Fälle verhindern möchte, zumal es für sie kaum eine grössere Schmach gibt, als dem grossen Rivalen im gemeinsamen Heimstadion bei den Feierlichkeiten zusehen zu müssen.

Für Milan geht es gegen Yann Sommer und Co. aber nicht nur darum, das Gesicht zu wahren, sondern auch um das Festigen von Rang 2. Mehr liegt für die «Rossoneri» in einer enttäuschend verlaufenden Saison nicht mehr drin. Unter der Woche blieb Milan im Viertelfinal der Europa League an der AS Roma hängen.

02:59 Video Roma lässt in der EL gegen Milan nichts mehr anbrennen Aus Sport-Clip vom 18.04.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 59 Sekunden.