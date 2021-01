Fast ein Jahrzehnt lang dominierte Juventus die Meisterschaft in der Serie A fast nach Belieben. Von 2011/12 bis 2019/20 reihten die Turiner 9 Titel aneinander. Heutige Primarschüler in Mailand, Rom oder Neapel sind in einem Italien aufgewachsen, in dem der Champion immer Juventus hiess.

Diese Zeit der Dominanz könnte bald zu Ende gehen. Eigentlich könnte sie schon am Mittwochabend enden. Zwar noch nicht rechnerisch, aber gefühlt eben doch. Im Giuseppe-Meazza-Stadion kommt es zum Topspiel zwischen Leader Milan und dem Serienmeister aus Turin.

Verlieren verboten

Bereits jetzt trennen die «Rossoneri» und die «Bianconeri» satte 10 Punkte (Juventus hat jedoch ein Spiel weniger ausgetragen). Bei einem Erfolg der AC Milan würde Juventus' Rückstand auf 13 Punkte anwachsen. Eine grosse Hypothek für die verbleibenden 22 Runden.

Juventus darf sich am Mittwoch keine Niederlage erlauben. Doch eben diese droht, denn Milan ist aktuell beeindruckend sattelfest und nicht umsonst die einzige noch ungeschlagene Mannschaft in den 5 europäischen Topligen.