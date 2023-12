Legende: Nicht zu fassen Grosses Unverständnis bei den Akteuren von Manchester City. IMAGO / PA Images

Manchester City (mit Manuel Akanji) kommt in der Premier League nicht so recht vom Fleck. Zuhause gegen Tottenham haben die «Citizens» das 3. Remis in Serie eingefahren. Der Rückstand auf Leader Arsenal beträgt neu 3 Punkte. Erst in der 90. Minute musste das Team von Pep Guardiola den 3:3-Ausgleich durch Dejan Kulusevski hinnehmen, nachdem Jack Grealish 10 Minuten zuvor die Führung besorgt hatte.

Liverpool neu Zweiter

Liverpool entschied eine spektakuläre Affiche daheim gegen Fulham spät für sich. Bis kurz vor Schluss hatte das Heimteam mit dem Rücken zur Wand gestanden. Dann drehten Wataru Endo (87.) und Trent Alexander-Arnold (88.) innerhalb von 60 Sekunden die Partie zugunsten der «Reds», die somit an Arsenal dranbleiben.

In der ersten, ebenfalls turbulenten, Hälfte hatte Alexander-Arnold mittels Freistoss und Goalie Bernd Lenos Rücken die Liverpool-Führung erzielt (20.), etwas später traf Alexis Mac Allister mit einem fantastischen Weitschuss aus 25 Metern (38.). Auf beide Treffer konnte Fulham jeweils postwendend reagieren.