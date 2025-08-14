Legende: Freud und Leid nah beieinander Fehlschütze Mathys Tel und der jubelnde PSG-Goalie Lucas Chevalier. EyesWideOpen/Getty Images

«Wir sind empört», schrieb Tottenham nach der 3:4-Niederlage im Elfmeterschiessen im Supercup-Final gegen Champions-League-Sieger PSG in einem Communiqué. Mathys Tel hatte seinen Elfmeter verschossen und war danach im Netz massiv beleidigt worden.

Der 20-jährige Franzose habe «Mut und Tapferkeit gezeigt, indem er vorgetreten ist und einen Elfmeter geschossen hat. Doch diejenigen, die ihn verurteilen, sind nichts anderes als Feiglinge. Sie verstecken sich hinter anonymen Benutzernamen und Profilen, um ihre abscheulichen Ansichten zu verbreiten», teilten die «Spurs» mit. Der Premier-League-Klub werde «mit den Behörden und den Plattformen zusammenarbeiten, um die härtesten Massnahmen, die möglich sind, gegen jede identifizierbare Person zu ergreifen.»

Tottenham hatte im Duell gegen PSG in Udine lange Zeit 2:0 geführt. Erst in den Schlussminuten kamen die Franzosen zum Ausgleich. Im Elfmeterschiessen vergaben für die «Spurs» Tel und Micky van de Ven. Tel war zunächst für ein halbes Jahr von den Bayern an Tottenham verliehen, im Sommer wechselte der Offensivspieler für 35 Millionen Euro fest nach London.