In der englischen Premier League geht es am Stephanstag bereits weiter. Mit Granit Xhaka und Fabian Schär stehen am «Boxing Day» auch 2 Schweizer im Einsatz.

Während am Fussball-Stammtisch noch immer über den hochdramatischen WM-Final zwischen Argentinien und Frankreich geschwärmt wird, steht in der Premier League die Wiederaufnahme des Spielbetriebs bevor. Am 26. Dezember zelebrieren die Engländer den «Boxing Day», gleich 7 Partien stehen am Stephanstag auf dem Programm.

Legende: Die 7 Spiele am «Boxing Day». SRF

Arsenal wird gejagt

Mit Granit Xhaka und Fabian Schär dürften am Montag auch zwei Schweizer WM-Fahrer zum Zug kommen. Schärs Newcastle, aktuell auf dem überraschenden 3. Platz, will in Leicester den Champions-League-Rang festigen. Xhakas Arsenal hat seinen 5-Punkte-Vorsprung auf ManCity an der Tabellenspitze zu verteidigen. Mit Gabriel Jesus müssen die «Gunners» für längere Zeit auf ihren Stürmer Nr. 1 verzichten, der Brasilianer verletzte sich in Katar am Knie.

Legende: Ob er die Premier-League-Trophäe schon in Sicht hat? Granit Xhaka nimmt die Premier League mit Arsenal als Spitzenreiter wieder auf. IMAGO / Offside Sports Photography

Arsenals erster Verfolger ist dann erst am Mittwoch, 28. Dezember, an der Reihe. ManCity trifft auswärts auf Leeds. Bis am 5. Januar werden in der Premier League zwei weitere Spieltage absolviert. Der Fussball schläft nie.