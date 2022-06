Der 3.-Ligaklub steht vor der Rückkehr in die Serie B und durchbricht so eine negative Insel-Tendenz.

Legende: Haben derzeit viel Grund zur Freude Die Spieler von Palermo. IMAGO / Pacific Press Agency

«Christus kam nur bis Eboli» heisst ein Werk von Carlo Levi, das die Kümmernisse und Perspektivlosigkeit der Menschen des Mezzogiornos aufgreift. Zwar rühren Levis Erzählungen von seinen Erfahrungen während der Kriegszeit in der Basilikata, doch auch für Sizilien behalten seine Beobachtungen bis heute Richtigkeit – sogar im Fussball.

Trapani Calcio, vor 5 Jahren noch Zweitligist, hatte Ende 2020 Bankrott erklären müssen.

Bekannte Klubs aus Catania und Messina, der 2.- und 3.-grössten Stadt der Insel, wurden in der laufenden Saison wegen Zahlungsunfähigkeit aus dem Verkehr der Serie C und D gezogen.

Im März verlor das Nationalteam in den WM-Playoffs in Palermo gegen Nordmazedonien 0:1 und verpasste die Endrunde.

Nun schickt sich mit dem Palermo FC ein Klub an, die inselweite Negativspirale zu durchbrechen. Nachdem gefälschte Bilanzen den Traditionsklub 2019 noch aus der Serie B in die Serie D fallen liessen, stehen die «Rosanero» nun vor der Rückkehr. Am Sonntag reicht Palermo ein Remis im Playoff-Final-Rückspiel gegen Padua zum Aufstieg.