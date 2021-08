Wie schwer Lionel Messi der Abschied von seinem langjährigen Herzensklub Barcelona fällt, wurde bei der Medienkonferenz sofort augenscheinlich. Noch bevor er einen ersten Satz herausbrachte, begann der 34-Jährige zu weinen.

Als der 6-fache Weltfussballer die Fassung wieder einigermassen errang, bestätigte er die Nachricht, welche Barça-Fans fürchteten. «Heute muss ich tatsächlich auf Wiedersehen sagen. Nach 21 Jahren.» Ein neuer Vertrag mit Barcelona war wegen der hohen Klubschulden sowie finanzieller Beschränkungen der Liga nicht zustande gekommen.

Legende: Am Boden zerstört Lionel Messi bei der Medienkonferenz am Sonntagmittag. Keystone

Mehrere Klubs an Messi dran

Messi habe in den letzten Tagen viel nachgedacht, «was ich eigentlich sagen kann. Die Wahrheit ist: Mir fällt einfach nichts ein», sagte er mit schwerer Stimme. «Ich habe mir den Abgang sicher nicht so vorgestellt.» Er habe eigentlich beim Klub bleiben wollen. Und wenn er Tschüss sagen müsse, dann wenigstens in einem vollen Camp Nou, so Messi weiter.

Wohin es ihn ziehen wird, ist noch unklar. «Viele Klubs haben in den letzten Tagen Interesse an mir bekundet. PSG ist sicher eine Möglichkeit. Aber ich habe noch nichts unterschrieben», gab der Argentinier zu verstehen, der mit Barça seit seinem Debüt im Oktober 2004 35 Titel gewann und in 778 Pflichtspielen 672 Tore erzielte.