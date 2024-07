Legende: Ist 62-jährig verstorben Peter Miethe, Zeugwart des 1. FC Kaiserslautern. imago images/Eibner

Der Unfall ereignete sich gemäss Angaben des Klubs aus der zweiten deutschen Bundesliga am Mittwochabend im Trainingslager in Mals in Südtirol. «Der FCK steht unter Schock. Unsere Herzen sind gebrochen», teilte der Klub in den Sozialen Medien mit.

Der 62-jährige Miethe war mehr als 20 Jahre für die Pfälzer tätig und für viele Belange rund um das Team verantwortlich. Die Mannschaft um den neuen Trainer Markus Anfang sollte im Laufe des Tages die Heimreise nach Kaiserslautern antreten.

Das am kommenden Sonntag geplante Testspiel gegen den FC St. Gallen wird ausfallen.