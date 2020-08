Für Arsenal mit Granit Xhaka nimmt eine verkorkste Saison ein versöhnliches Ende. Im leeren Wembley-Stadion feierten die «Gunners» ihren 14. Pokalsieg und bauten ihren Rekord damit aus. Der Titel ist für den Meisterschafts-8. deshalb besonders wertvoll, weil er nun doch in der Europa League spielen darf.

Für Arsenal-Coach Mikel Arteta ist es der 1. Titel als Trainer. Gleiches blieb Chelsea-Coach Frank Lampard in seiner Debütsaison verwehrt.

Aubameyang mit Doppelpack

Mann des Spiels für Arsenal war Pierre-Emerick Aubameyang mit 2 Treffern. Der Stürmer glich das Spiel per Foulelfmeter (28.) aus und sorgte in der 2. Halbzeit mit einem sehenswerten Lob für die Entscheidung (67.). Zuvor hatte Christian Pulisic Chelsea bereits in der 5. Minute in Führung gebracht.

Legende: Dürfen den Pokal stemmen Matchwinner Pierre-Emerick Aubameyang und Kollegen. Keystone

Chelsea konnte nach dem 1:2 nicht mehr reagieren, auch weil Mateo Kovacic in der 73. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste. Beide gelben Karten kassierte er nach Fouls an Xhaka. In der 14-minütigen Nachspielzeit verloren die Blues mit Pedro einen weiteren Mann. Der Spanier erlitt eine Schulterverletzung.