Lucien Favre versank in seinem Plastikstuhl wie ein Schulbub beim Tadel, der Ruck-Rede von Hans-Joachim Watzke lauschte der Trainer von Borussia Dortmund mit einem gequälten Lächeln. Die Ansage des Klubchefs während der Mitgliederversammlung in den Westfalenhallen war zwar eher motivierend als streng, aber eindeutig – Favre steht vor einer Schicksalswoche. Sein Job ist in höchster Gefahr.

Am Ende ist Fussball immer über Ergebnisse definiert.

«Lieber Lucien, du hast weiter unser Vertrauen», sagte Watzke nach 40 turbulenten Stunden, in denen als Folge des blamablen 3:3 gegen den SC Paderborn eine Krisensitzung die andere gejagt hatte. Sofort kam das grosse Aber: «Am Ende ist Fussball immer über Ergebnisse definiert. Wir wünschen uns alle, dass es dir und der Mannschaft gelingt, eine Wende herbeizuführen.»

Erst Barça, dann Hertha ...

Übersetzt: Gelingt dies beim FC Barcelona in der Champions League (Mittwoch, live auf SRF zwei) und bei Hertha BSC (Samstag) in der Liga nicht, war es das für den Schweizer nach eineinhalb Jahren. Doch besonders die Spieler, die am Sonntag bei ihrem Auftritt mit Pfiffen und «Schämt euch!»-Rufen bedacht wurden, stehen in der Pflicht.

«Reisst euch zusammen, strafft euch und tretet so auf, wie das von Borussen erwartet wird», forderte Watzke unter grossem Beifall der nur 767 anwesenden Mitglieder. Die Mannschaft beteuert, dass die Botschaften angekommen sind. «Wir schieben die Verantwortung nicht weiter. Wir auf dem Platz müssen in der Lage sein, so ein Spiel zu gewinnen», sagte Captain Marco Reus.

Sendebezug: Radio SRF 1, 23.11.2019, 07:00 Uhr