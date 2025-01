Der Fenerbahce-Trainer teilt an einer Medienkonferenz gegen türkische Schiedsrichter und Medien aus.

Mourinho: «So etwas habe ich in 35 Jahren noch nicht gesehen»

Trainer greift Medien an

«In 35 Jahren im Fussballbusiness habe ich noch nie so etwas gesehen. Es hat eine Dimension erreicht, die nicht im Ansatz verstanden werden kann.» José Mourinho redete sich am Montag mal wieder in die Fussball-Schlagzeilen.

An der Medienkonferenz nach dem 2:1-Heimsieg seines Klubs Fenerbahce vom Vortrag gegen Atakas Hatayspor beklagte sich der portugiesische Trainer über die Schiedsrichterleistungen in der Türkei.

Warum traut ihr euch nicht, die Wahrheit zu sagen?

Handspiele und Platzverweise übersehen

Als ein Journalist ihn fragen will, ob sein Team die Lücke zu Tabellenführer Galatasaray (8 Punkte Vorsprung) mit Leistungen wie gegen Atakas schliessen könne, grätscht der 61-Jährige dazwischen. «Warum traut ihr euch nicht, die Wahrheit zu sagen? Warum? [...] Denkt ihr, dass der Punkt-Unterschied wegen der Unterschiede im Fussballspiel sind? Denkt ihr?»

Mourinho wirft den türkischen Medien damit vor, dass diese nicht auf Entscheidungen eingehen würden, die Fenerbahce benachteiligen, beispielsweise potenzielle Handspiele oder Platzverweise.