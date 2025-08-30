Inhalt
Transfer-Ticker
-
Isaks Rekordwechsel offenbar perfekt – Embolo zu Rennes?
Das internationale Transferfenster schliesst am Montag, 1. September. Hier halten wir Sie mit den wichtigsten Wechseln auf dem Laufenden.
Themen in diesem Newsticker
-
150 Millionen Euro: Isaks Rekord-Wechsel soll perfekt sein
-
Embolo vor Wechsel zu Rennes
-
Leverkusen holt Ben Seghir von Monaco
-
Ten Hag bereits vor dem Aus?
-
Was passiert mit Chelseas Jackson?
-
Beim FC Basel sind noch Transferaktivitäten geplant
-
Chelsea schnappt sich Garnacho
-
Woltemade-Transfer perfekt
-
Nkunku schliesst sich der AC Milan an
-
Was passiert mit Akanji?
Radio SRF 1, Abendbulletin von 17:10 Uhr, 30.08.2025
