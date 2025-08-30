 Zum Inhalt springen

Transfer-Ticker Milan rüstet weiter auf: Nkunku kommt von Chelsea

Das internationale Transferfenster schliesst am Montag, 1. September. Hier halten wir Sie mit den wichtigsten Wechseln auf dem Laufenden.

30.08.2025, 11:55

Themen in diesem Liveticker

  • Woltemade-Transfer perfekt
  • Nkunku schliesst sich der AC Milan an

