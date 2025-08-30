Sport Fussball Internationale Ligen Inhalt Transfer-Ticker - Milan rüstet weiter auf: Nkunku kommt von Chelsea Das internationale Transferfenster schliesst am Montag, 1. September. Hier halten wir Sie mit den wichtigsten Wechseln auf dem Laufenden. 30.08.2025, 11:55 Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen Teilen Schliessen Auf Facebook teilen Facebook Auf X teilen X Per WhatsApp teilen WhatsApp Per E-Mail teilen E-Mail Link kopieren Link kopieren Themen in diesem Liveticker Woltemade-Transfer perfekt Nkunku schliesst sich der AC Milan an SRF Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen Sport Fussball Internationale Ligen