Inhalt
Transfer-Ticker
-
Napoli schnappt sich Höjlund – Boniface zu Bremen
Das internationale Transferfenster schliesst am Montag, 1. September. Hier halten wir Sie mit den wichtigsten Wechseln auf dem Laufenden.
Themen in diesem Newsticker
-
Asensio von PSG zu Fenerbahce
-
ManUnited gibt Höjlund und Antony ab
-
Bremen schnappt sich Boniface von Leverkusen
-
Rieder in die Bundesliga
-
Omlin und Amenda bleiben bei ihren Klubs
-
Gattuso bestätigt: Donnarumma zu ManCity
-
Akanji vor Wechsel zu Inter
-
Jackson-Wechsel zu Bayern weiter in der Schwebe
-
Ten Hag bei Leverkusen in Rekordzeit entlassen
-
YB holt Wunschspieler Sanches
Radio SRF 1, Abendbulletin von 17:10 Uhr, 30.08.2025
;
SRF