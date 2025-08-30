 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Transfer-Ticker Napoli schnappt sich Höjlund – Boniface zu Bremen

Das internationale Transferfenster schliesst am Montag, 1. September. Hier halten wir Sie mit den wichtigsten Wechseln auf dem Laufenden.

30.08.2025, 11:55

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Asensio von PSG zu Fenerbahce
  • ManUnited gibt Höjlund und Antony ab
  • Bremen schnappt sich Boniface von Leverkusen
  • Rieder in die Bundesliga
  • Omlin und Amenda bleiben bei ihren Klubs
  • Gattuso bestätigt: Donnarumma zu ManCity
  • Akanji vor Wechsel zu Inter
  • Jackson-Wechsel zu Bayern weiter in der Schwebe
  • Ten Hag bei Leverkusen in Rekordzeit entlassen
  • YB holt Wunschspieler Sanches

Radio SRF 1, Abendbulletin von 17:10 Uhr, 30.08.2025 ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)