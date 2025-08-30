Inhalt
Transfer-Ticker
-
Napoli schnappt sich Höjlund – Kolo Muani zu Tottenham
Das internationale Transferfenster schliesst am Montag, 1. September. Hier halten wir Sie mit den wichtigsten Wechseln auf dem Laufenden.
Themen in diesem Newsticker
-
Kolo Muani zu Tottenham
-
Ab- und Zugang bei Leverkusen
-
Weigl nach Saudi-Arabien
-
Asensio von PSG zu Fenerbahce
-
ManUnited gibt Höjlund und Antony ab
-
Bremen schnappt sich Boniface von Leverkusen
-
Rieder in die Bundesliga
-
Omlin und Amenda bleiben bei ihren Klubs
-
Gattuso bestätigt: Donnarumma zu ManCity
-
Akanji vor Wechsel zu Inter
Radio SRF 1, Abendbulletin von 17:10 Uhr, 30.08.2025
;
SRF