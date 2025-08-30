 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Transfer-Ticker Wechselt Embolo innerhalb der Ligue 1?

Das internationale Transferfenster schliesst am Montag, 1. September. Hier halten wir Sie mit den wichtigsten Wechseln auf dem Laufenden.

30.08.2025, 11:55

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Embolo vor Wechsel zu Rennes
  • Leverkusen holt Ben Seghir von Monaco
  • Ten Hag bereits vor dem Aus?
  • Was passiert mit Chelseas Jackson?
  • Beim FC Basel sind noch Transferaktivitäten geplant
  • Chelsea schnappt sich Garnacho
  • Woltemade-Transfer perfekt
  • Nkunku schliesst sich der AC Milan an
  • Was passiert mit Akanji?

Radio SRF 1, Abendbulletin von 17:10 Uhr, 30.08.2025 ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)