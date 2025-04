Wahlweise als «verwegen» oder «kühn» wurde Fabian Schärs Assist in der Premier League von der englischen Presse gefeiert. Der frühere Nati-Verteidiger hatte beim 3:0-Sieg Newcastles bei Leicester aus der eigenen Platzhälfte abgezogen – und damit beinahe ein Traumtor erzielt. Doch sein Weitschuss wurde via Latte zum perfekten Assist.

... dann zieht er aus 65 Metern ab

Dass der Ostschweizer, in der Nationalmannschaft lange für seine präzisen Diagonalbälle geschätzt, diese Stärke schon sehr lange im Repertoire hat, beweist ein Blick zurück. Am 1. Oktober 2011 traf Schär in der Challenge League für Wil doppelt. Beim 3:2-Erfolg über Aarau verwandelte der damals 19-Jährige einen Freistoss direkt.

Zur ganz grossen Show setzte er in der 80. Minute an: Aus 65 Meter erwischte er den Aarau-Keeper (Video oben): einen gewissen Joël Mall, (trainiert von René Weiler). Ein Jahr später hatte Schär bereits den nächsten grossen Schritt gemacht und spielte mit dem FC Basel in der Europa League. Was noch lange nicht das höchste der Gefühle war.