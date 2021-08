Der Neuzuzug von Paris Saint-Germain wurde an einer Medienkonferenz vorgestellt. Und der Argentinier schürte die Erwartungen.

Bild 1 / 3 Legende: Gefragter Superstar Lionel Messi an der Medienkonferenz anlässlich seiner Präsentation. Reuters Bild 2 / 3 Legende: Grosser Zirkus Paris steht Kopf. Reuters Bild 3 / 3 Legende: Riesiges Interesse Die Medienkonferenz wurde vor dem Parc des Princes übertragen. imago images

«Messi, Messi, Messi»-Gesänge dröhnten durch den Saal. Doch es waren keine Fans, die sich hier versammelt hatten, sondern eine Journalistenschar, die nach der Medienkonferenz zur Vorstellung von Lionel Messi ihrer Freude freien Lauf liess.

Der Ausnahmezustand dauert an

Denn rund 12 Stunden, nachdem der mit Spannung erwartete Transfer des argentinischen Ausnahmetalents zu Paris St-Germain offizialisiert wurde, wurde dieser im Parc des Princes vorgestellt. Wie bereits in den letzten Tagen stand die französische Hauptstadt Kopf – hunderte Fans versammelten sich vor dem Stadion von PSG, der Ausnahmezustand erfasste auch die Medienschaffenden.

Und Messi schürte die immensen Erwartungen, die nun an das Team der Superlative gestellt werden. Sein unfreiwilliger Abgang bei Barcelona nach 21 Jahren sei zwar «traurig», so der Argentinier. «Es war ein sehr schwieriger Schritt nach so vielen Jahren.» Doch gleichzeitig freue er sich. «Ich bin sehr glücklich, seit ich hier angekommen bin», sagte der 34-Jährige.

Es ist mein Traum, die Champions League erneut zu gewinnen.

Der sechsfache Weltfussballer machte keinen Hehl daraus, was sein grösster Wunsch ist: «Es ist mein Traum, die Champions League erneut zu gewinnen. Ich denke, das ist der ideale Ort, um dies zu verwirklichen», sagte der Argentinier.

Zwar haben die Franzosen den ersehnten Henkelpott noch nie gewinnen können, doch die Voraussetzungen sind nach dem Zuzug Messis besser denn je. In der Tat kann man sich schwerlich ein besseres Team vorstellen. Allein der Sturm sucht mit Messi, Neymar und Kylian Mbappé seinesgleichen. «Dieses Team ist unglaublich. Ich werde mit den besten Spielern der Welt zusammenspielen», freut sich Messi auf seine neue Aufgabe.

Messi fände es «schön», auf Barcelona zu treffen

Auf die Frage, ob er gerne gegen seinen Stammklub Barcelona in der Champions League spielen würde, meinte Messi: «Es wäre schön, aber gleichzeitig auch komisch, nach Hause zu gehen.» Ob es dazu kommt, werden die Fans am 26. August bei der Auslosung der Gruppenphase erfahren. Es wäre schon beinahe kitschig – würde jedoch zum Spektakel passen.