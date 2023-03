Argentinien feiert in Spiel 1 nach der WM seine Helden – gegen Panama gibt es einen 2:0-Sieg.

Legende: Als wäre die WM erst gestern gewesen Lionel Messi und seine Argentinier werden in Buenos Aires noch einmal ausgiebig gefeiert. imago images/Zuma Wire

Argentinien hat sein erstes Länderspiel nach der WM in Katar gewonnen. Das Weltmeister-Team um Lionel Messi setzte sich in der Nacht auf Freitag in Buenos Aires gegen Panama 2:0 durch.

Messi erzielte vor rund 83'000 Zuschauern das 800. Tor seiner Profikarriere. Und was für eines: In der 89. Minute traf er per direkt versenktem Freistoss.

Zuvor hatte der gefeierte Captain sein Glück schon einmal mit einem Freistoss versucht. Nachdem der Ball vom Pfosten abgeprallt war, war Thiago Almada zur Stelle und verwertete zum 1:0 (78.).

Der Partie war eine vierstündige Party mit Konzerten, Feuerwerk und Wiederholungen von Bildern der Weltmeisterschaft vorausgegangen. Als ein Sänger vor Spielbeginn die argentinische Nationalhymne anstimmte, waren Messi und Torhüter Emiliano Martinez zu Tränen gerührt.