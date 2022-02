Der Champions-League-Sieger ringt Palmeiras im Final der Klub-WM in der Verlängerung mit 2:1 nieder.

Triumph in der Klub-WM

Champions-League-Sieger Chelsea hat am Samstag in Abu Dhabi den brasilianischen Copa-Libertadores-Gewinner SE Palmeiras aus Sao Paulo mit 2:1 nach Verlängerung bezwungen und erstmals die Klub-WM gewonnen. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden.

Der entscheidende Treffer gelang dem Deutschen Kai Havertz in der 117. Minute per Handspenalty. Zuvor hatte Palmeiras' Raphael Veiga mit einem Elfmeter in der 64. Minute die erste Führung der Londoner durch Romelu Lukaku (55.) egalisiert.

Chelsea stand zum zweiten Mal in seiner Klubgeschichte bei der Klub-WM im Einsatz. 2012 waren die Engländer den Corinthians, die wie Palmeiras in Sao Paulo beheimatet sind, unterlegen. Es war das bislang letzte Mal, dass der Titel nicht an den europäischen Teilnehmer ging.

Im Spiel um Platz 3 setzte sich der ägyptische Klub Al-Ahly gegen Al Hilal aus Saudi-Arabien mit 4:0 durch.