Liverpool besiegt Chelsea zuhause mit 5:3 und darf im Anschluss die Meistertrophäe in Empfang nehmen.

Legende: Grenzenloser Jubel Die Liverpool-Spieler mit der Trophäe. imago images

Naby Keita, Trent Alexander-Arnold mit einem wunderschönen Freistoss und Georginio Wijnaldum sorgten bis zur 43. Minute für eine 3:0-Führung für Liverpool. Chelsea kam zwar noch einmal auf 3:4 heran, Alex Oxlade-Chamberlain sorgte in der 84. Minute aber für die Entscheidung.

Im Anschluss an die Partie konnte Liverpool den Meisterpokal in Empfang nehmen. Zudem durften sich die «Reds» über einen speziellen Klub-Rekord freuen: 3 Saisons in Folge blieben sie zuhause ungeschlagen.

Legende: Am Ziel Jürgen Klopp posiert mit dem Meisterpokal. imago images

Wichtiger Punkt für ManUnited

Manchester United spielte zuhause gegen West Ham 1:1 und schob sich einen Punkt vor den Tabellenfünften Leicester City. Damit reicht den «Red Devils» am kommenden Sonntag in der letzten Runde ein Unentschieden bei Leicester, um sich aus eigener Kraft für die Champions League zu qualifizieren.

Einen Punkt benötigt am Sonntag auch Chelsea gegen Wolverhampton, um nicht auf einen Sieg von Manchester United angewiesen zu sein.

West Bromwich steigt auf West Bromwich kehrt nach 2 Jahren wieder in die Premier League zurück. Dem Bilic-Team reichte ein 2:2 zum Abschluss der Championship gegen die Queens Park Rangers zum Aufstieg.