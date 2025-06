Per E-Mail teilen

Legende: Muss seinen Posten bei Tottenham räumen Ange Postecoglou. Keystone/EPA/NEIL HALL

Die Tottenham Hotspur haben sich gut zwei Wochen nach dem Gewinn der Europa League von Trainer Ange Postecoglou getrennt. Das gab der Londoner Klub auf seiner Website bekannt. «Ange wird immer als der erst dritte Trainer in unserer Geschichte in Erinnerung bleiben, der einen europäischen Titel gewonnen hat», hiess es.

Nur Platz 17 in der Premier League

«Der Vorstand ist jedoch einstimmig zu dem Schluss gekommen, dass ein Wechsel im besten Interesse des Vereins ist.» Mit dem australischen Coach hatte Tottenham erstmals seit 17 Jahren einen Titel geholt. Die «Spurs» setzten sich im Finale der Europa League mit 1:0 gegen Manchester United durch.

In der Premier League hatte das Team allerdings eine desaströse Spielzeit absolviert und war am Ende auf Platz 17 gelandet – einen Platz vor der Abstiegszone. Mit 22 Niederlagen in 38 Spielen war es die schlechteste Premier-League-Saison der Klubgeschichte. Durch den Gewinn der Europa League qualifizierte sich das Team dennoch für die Champions League. Wer Postecoglus Nachfolge übernimmt, ist noch offen.