Legende: Tormaschine Cole Palmer ist derzeit Alleinunterhalter bei Chelsea. Photo by Justin Setterfield/Getty Images

Cole Palmer befindet sich weiterhin in der Form seines Lebens. Der 21-jährige Engländer führte Chelsea in der Premier League am Montagabend mit vier Toren im Alleingang zum 6:0-Heimsieg gegen Everton.

Für die ersten drei Tore benötige der Mittelfeldspieler lediglich 16 Minuten. Etwas Stunk kam vor Palmers viertem Treffer auf: Die Chelsea-Spieler waren sich uneins, wer den zugesprochenen Penalty ausführen darf. Am Ende schnappte sich Palmer die Kugel – und versenkte souverän zum 5:0.

Stamford Bridge oder auch: Schiessbude

Die jüngste Bilanz Palmers ist beeindruckend: In den letzten vier Spielen gelangen ihm neun Tore. An der heimischen Stamford Bridge war es der zweite Hattrick in Folge; gegen Manchester United hatte er vor anderthalb Wochen dreifach eingenetzt.

Überhaupt fühlt sich Palmer zuhause pudelwohl: Im März und April reüssierte er in jedem Heimspiel (insgesamt elf Treffer).