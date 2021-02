Ein abgefälschter Schuss von Kingsley Coman reicht Bayern München, um Hertha Berlin in der Bundesliga mit 1:0 zu bezwingen.

Die Bayern haben einen weiteren Schritt in Richtung 9. Bundesliga-Titel in Serie gemacht. Die Münchener setzten sich zum Auftakt des 20. Spieltags mit 1:0 gegen die Hertha durch. Einziger Torschütze der Partie war Kingsley Coman in der 21. Minute. Der Schuss des Franzosen von der Strafraumgrenze wurde von Berlins Niklas Stark noch entscheidend abgelenkt.

Lewandowski scheitert vom Punkt

Zu diesem Zeitpunkt hätten die Bayern bereits führen müssen. Doch Robert Lewandowski sah seinen Elfmeter in der 12. Minute von Hertha-Goalie Rune Jarstein pariert. Für den Torschützen vom Dienst war es der 1. Fehlschuss nach zuletzt 11 erfolgreichen Versuchen vom Punkt.

Jarstein ist zudem erst der 2. Bundesliga-Goalie, der einen Elfmeter des Polen abwehren konnte. Bisher war dies nur Manuel Neuer gelungen, als Lewandowski noch für Borussia Dortmund stürmte.

Dank dem Sieg liegen die Bayern zumindest über Nacht 10 Punkte vor dem ersten Verfolger Leipzig. Für die Hertha auf Rang 15 setzte es die 5. Niederlage im 6. Spiel ab.