Die spanischen Profiligen dürfen ab dem 8. Juni den Spielbetrieb wieder aufnehmen. In Tschechien wird schon gespielt.

Spanien: Neustart im Juni

Ministerpräsident Pedro Sanchez gab bekannt, dass die Profiligen in Spanien ab dem 8. Juni den Spielbetrieb wieder aufnehmen dürfen. Nach den bisherigen Plänen der Liga soll der Neustart am 12. Juni erfolgen. Einen konkreten Spielplan mit Terminen gibt es aber noch nicht.

Portugal: Am 3. Juni geht's los

Die höchste Spielklasse in Portugal nimmt ihren Betrieb am 3. Juni wieder auf. Die noch ausstehenden 10 Runden werden mit der Begegnung Portimonense - Gil Vicente eingeläutet. Vor dem Saisonunterbruch führte der FC Porto die Tabelle zwei Punkte vor Benfica Lissabon an.

Tschechien: Ball rollt wieder

In Tschechien wurde nach mehr als zweimonatiger Pause wieder gespielt. Am Samstag trafen die beiden Erstligisten Teplice und Slovan Liberec aufeinander. Die Partie vor leeren Rängen endete 2:0 für die Gastgeber.

Frankreich: Neue Saison ab August

In Frankreich soll Ende August der Ligabetrieb wieder anlaufen. Wie der Ligaverband LFP am Samstag mitteilte, soll in der Ligue 1 ab dem 23. August die neue Saison lanciert werden.