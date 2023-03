Yann Sommer dürfte bei Bayern München am Freitag einen neuen Trainer erhalten. Deutschen Medienberichten zufolge soll sich der deutsche Rekordmeister am Freitag von seinem Trainer Julian Nagelsmann trennen, als möglicher Nachfolger wird Thomas Tuchel gehandelt. Eine offizielle Bestätigung des Klubs stand am Donnerstagabend noch aus.

In der CL hui, in der Liga pfui

Unter dem 35-Jährigen ist Bayern München in dieser Saison mit 8 Siegen aus 8 Spielen in die Viertelfinals der Champions League eingezogen, wo als nächstes Manchester City wartet. In der Bundesliga schwankten die Leistungen jedoch stark. Am letzten Wochenende musste die Mannschaft die Tabellenführung durch ein 1:2 gegen Bayer Leverkusen an Borussia Dortmund abtreten.

Nagelsmann war zur Saison 2021/22 vom Ligakonkurrenten RB Leipzig nach München gekommen. In seinem ersten Jahr reichte es jedoch «nur» zum Meistertitel, im Viertelfinal der Champions League gab es das überraschende Aus gegen Underdog Villarreal, im DFB-Pokal ein herbes 0:5 in der zweiten Runde bei Borussia Mönchengladbach.