Die noch ungeschlagenen Breisgauer fordern in der 11. Runde der Bundesliga die grossen Bayern aus München.

Der SC Freiburg ist die grosse positive Überraschung der laufenden Bundesliga-Saison. Der Klub aus dem Breisgau liegt nach 10 Spieltagen auf dem 3. Platz, nur 3 Punkte hinter der Spitze. Als einziges Team sind die Freiburger noch ungeschlagen, 7 Gegentreffer sind der Topwert der Liga.

Wir wollen ihnen die Stirn bieten. Auch wenn unsere Stirn vielleicht nur halb so gross ist wie ihre bayerische.

In Runde 11 wartet nun der ultimative Test auf das Team von Trainer Christian Streich. Am Samstag müssen die Überflieger bei Tabellenführer Bayern München ran. Bei Streich ist die Vorfreude vor diesem ungewöhnlichen Spitzenspiel gross. Und der 56-Jährige verspricht: «Wir wollen ihnen die Stirn bieten. Auch wenn unsere Stirn vielleicht nur halb so gross ist wie ihre bayerische. Aber unsere Stirn soll auch hart und stark sein.»

Beste Defensive gegen beste Offensive

Es wird eine schwierige Aufgabe für das «kleine» Freiburg bei den «grossen» Bayern. Der Rekordmeister zeigt unter Julian Nagelsmann abgesehen von kleinen Aussetzern eine starke Saison, hat mit 38 Toren in 10 Spielen eine fast schon unheimlich starke Offensive.

Streich lässt sich durch diese Zahlen und die für die Freiburger spezielle Tabellenkonstellation nicht aus dem Konzept bringen. «Wir sind nie nach München gefahren und haben gesagt: ‹Wir wollen Schadensbegrenzung.›» Dass sie die Münchner auch auswärts ärgern können, bewiesen sie zuletzt bei einem 1:1 vor 3 Jahren. Nun hofft man auf eine ähnliche «Gefühlsexplosion» wie damals.

Das machen sie ja deswegen, weil sie denken, wir können auch ein bisschen was.

Dass die Bayern die Aufgabe auf die leichte Schulter nehmen könnten, erwartet Streich nicht. «Die werden auf uns losgehen und uns 0,0 unterschätzen. Aber das tun sie freundlicherweise auch sonst nicht», sagte der Erfolgstrainer. «Das finden wir auch gut, das gibt uns auch ein gutes Gefühl, dass die Bayern uns ernst nehmen. Das machen sie ja deswegen, weil sie denken, wir können auch ein bisschen was.»