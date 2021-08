Der 3:1-Sieg Wolfsburgs gegen Preussen Münster steht nach einem peinlichen Wechselfehler des neuen Trainers Mark van Bommel auf der Kippe. Nach drei Wechseln in der regulären Spielzeit vollzog der Niederländer weitere drei in der Verlängerung. Das erlauben die Statuten des DFB jedoch nicht. «Während des Spieles dürfen fünf Spieler ausgetauscht werden. Eine darüber hinaus gehende zusätzliche Auswechslung bei Spielen mit Verlängerung ist nicht zulässig», heisst es in den Durchführungsbestimmungen. Preussen Münster legte Protest ein. Ob das Team von Kevin Mbabu, Renato Steffen und Admir Mehmedi den Sprung in die 2. Runde dadurch doch noch verpasst, ist offen.